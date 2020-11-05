Выборы в ОРДЛО по модели Кравчука: насколько это реально

Заявление Леонида Кравчука о возможных местных выборах в марте в ОРДЛО по украинским законамнаделало немало шума. И не только в Украине и на оккупированных территориях.

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Спустя несколько часов ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что такой вариант ставит под сомнение выполнение Минских договоренностей.

Насколько возможны выборы в ОРДЛО по украинским законам, разбирались журналисты "Сегодня".

Что предлагает Кравчук

Леонид Кравчук настаивает на простом алгоритме:

Согласиться з основными принципиальными вопросами выборов;

Верховная Рада принимает отдельный закон об особенностях выборов на этих неподконтрольных территориях;

Украина добивается безопасного порядка – то есть, выводятся все военные формирования, оружие;

Украина берет контроль над границей и работает над проведением местных выборов;

если они отвечают стандартам ОБСЕ, европейским нормам, они принимаются как выборы, начинается формирование власти в этих регионах и далее идем пошагово.

Из кого выбирать?

Учитывая то, что на оккупированных территориях сейчас существуют и проводят свою деятельность две так называемых общественно-политических организации, украинские власти пока воздерживаются от комментариев о том, разрешат ли этим структурам участвовать в выборах.

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Одной из них еще в 2007 году по решению украинского суда деятельность была запрещена.

"Выборы будут проходить по закону, который примет Верховная Рада Украины. Речь идет об украинском законе для этих неподконтрольных территорий, учитывая их особенности и их специфику, учитывая то, что произошло там и происходит", – подчеркнул Кравчук.

Если оккупанты не согласятся

"Будем искать другие пути. Главное – не будем останавливаться и не будем делать из этого трагедии. Если они скажут "нет, ни в коем случае", мы будем искать другие форматы", – сказал Кравчук в комментарии "Сегодня".

Хватит ли времени

"Никаких выборов до 31 марта с вероятностью больше 99% не будет. На организацию избирательного процесса нужно три месяца, а до этого нужно сделать огромнейший объем подготовительной работы, который есть в плане Кравчука. Демилитаризацию региона за несколько дней или недель не проведешь. А еще надо договориться о том, как это делать, в какие сроки, принять ряд законодательных решений. Даже если все это сделать супербыстро, то все равно времени не хватит", – отметил политолог Владимир Фесенко.

Если выборы не состоятся до 31 марта

"Будем искать другие пути. Мы хотим, чтобы наш документ был использован для достижения мира на Донбассе. Мы не претендуем, что это будет единственный документ. Главное, достичь знаменателя", – подытожил Леонид Кравчук в комментарии "Сегодня"

В свою очередь Владимир Фесенко отметил, что это нормальная переговорная практика, когда каждая сторона заявила свою позицию

"Но в обоих планах нет подвижек по главным проблемам: границе и особому статусу. Вряд ли можно ожидать, что в ближайшее время в переговорном процесс произойдет какой-то прорыв", – подчеркнул Фесенко.

Напомним, несмотря на перемирие, на Донбассе не утихают обстрелы.

Видео: Сегодня

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