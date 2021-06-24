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Выборы мэра Харькова: СМИ узнали, кого поддержит "Слуга народа"

24 июня 2021 10:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты не стали назначать выборы на март и этот сценарий устроил всех – и кандидатов, и президентскую партию

Президентская команда "Слуга народа" пока не имеет своего кандидата на выборы мэра Харькова, и глава государства Владимир Зеленский от этого не в восторге, но негласно сделает ставку на нынешнего и.о. харьковского головы Игоря Терехова.

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Об этом рассказал РБК-Украина информированный источник в окружении президента Украины.

Депутаты не стали назначать выборы на март, и они пройдут аж осенью. Этот сценарий устроил все заинтересованные стороны: как участников гонки, которым требовалось больше времени на раскачку, так и "Слугу народа", у которой на то время не было готового кандидата, хотя с тех пор его и не появилось.

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"Пока неясно, кого выдвигать даже в качестве статиста и есть ли смысл его выдвигать. Несколько депутатов уже говорили, что готовы идти. Ну наберут они пять процентов. Возможно, мы проведем опрос и скажем, что наш электорат высказался в поддержку честных выборов. Но негласно это будет ставка на Терехова. Президент не в восторге от этой ситуации, он считает, что это недоработка партии", – сказал изданию информированный собеседник в окружении Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", исполняющий обязанности харьковского городского головы Игорь Терехов недавно говорил, что харьковчане должны выбрать мэра как можно скорее. По его словам, руководство города готово сотрудничать с теми политическими силами, для которых приоритетом является улучшение условий жизни в Харькове, а не игра в политику.

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