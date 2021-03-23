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Выборы мэра Харькова: нардепы предложили новую дату голосования

23 марта, 11:11

Виталий Семченко Виталий Семченко

Их предлагают провести 31 октября

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении выборов городского головы Харькова. Их предлагают провести 31 октября 2021 года.

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Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Качура в Telegram.

"Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского главы на 31.10.2021 года", – написал нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что на более ранний срок назначить голосование не получится из-за "чехарды с документами" после смерти избранного осенью мэром Геннадия Кернеса.

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