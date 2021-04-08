"Вы пугаете людей": Гройсман обратился к украинским политикам по вакцинации

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал всех украинских политиков, независимо от политических взглядов, объединиться вокруг идеи вакцинации украинцев против COVID-19 и отбросить все попытки или планы по дискредитации вакцинации, как таковой.

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Об этом политик заявил в своем обращении в соцсетях.

Он отметил, что пока не существует другого шанса сохранить жизнь и здоровье, чем прививки. По его словам, болезнь не выбирает ни по возрасту, ни по полу – умирают и молодые, и пожилые люди.

"Мы помним, как несколько месяцев назад один из политиков позволил себе в прямом эфире назвать вакцину неприличным словом. И что произошло? Какая началась антивакцинальная кампания! Это означает одно: люди остаются без защиты. Эта безответственная риторика украинских политиков не должна больше повторяться. Когда украинские политики сознательно или бессознательно дискредитируют идею вакцинации, они оказывают большое преступление против людей. Вы их пугаете, люди начинают колебаться – прививаться или нет, а значит остаются без защиты. Весь мир признал, что единственный механизм защиты – это вакцинация. Другого нет. Призываю политиков: давайте объединимся и поддержим кампанию по вакцинации. Обращайтесь к вашим избирателям с призывом к вакцинации. Давайте все вместе остановим эту пандемию и остановим ковид", – заявил Гройсман.

Он считает, что поддержка вакцинации должна сопровождаться открытием широкого доступа к вакцине. Действующее правительство, уверен политик, должно делать не заявления о планах, а реально открывать возможности всем желающим сделать прививку.

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Требование к проведению внеочередного заседания правительства, посвященного вопросам широкой вакцинации, Владимир Гройсман озвучил несколько дней назад, впрочем до сих пор чиновники не смогли собраться и, по крайней мере, начать наработки крайне нужных стране решений.

"Поэтому я снова говорю: собирайтесь, принимайте решение и дайте людям четкий план, а не заявления о том, что вы планируете до конца года вакцинировать 70% украинцев. Рейтинговые аналитические агентства сегодня говорят о том, что за первое полугодие в Украине будет вакцинировано лишь 3% граждан, а 97% будут незащищены. И это на вашей совести, это ваша ответственность. Я настаиваю на созыве внеочередного, чрезвычайного заседания правительства, где четко будет утвержден план вакцинации по регионам, по количеству и доступности вакцин, где вы снимете абсолютно искусственные ограничения. Всех украинцев, которые хотят вакцинироваться, вы должны обеспечить вакциной", – заявил бывший премьер.

Он подчеркнул, что вопросы противодействия ковиду сегодня являются первым и единственным для всех чиновников и политиков.

"Спустя три дня с момента моего прошлого обращение к правительству, имеем больше тысячи смертей. Украина вышла на первое место в Европе по количеству заболеваний и смертности. Зато я вижу сегодня приоритеты, которые освещает в информационном пространстве премьер-министр. Он занимается разработкой стратегий, концепций качества топлива на заправках! Это важно, но в мирное и спокойное время. Ничего сейчас нет важнее здоровья людей. Вы (политики и чиновники), должны честно коммуницировать с обществом. Рассказывать, что, когда и как будет происходить. Конкретно и качественно", – резюмировал Гройсман.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще один бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о провале вакцинации в Украине.

Видео: Сегодня

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