Ввести нельзя обжаловать: можно ли оспорить решение СНБО о блокировании телеканалов

Телеканалы были закрыты сразу после подписания указа, но до его опубликования

Введение в действие решения СНБО о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которое коснулось нардепа Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов, имеет юридические изъяны, поэтому может быть оспорено в Верховном суде. Но даже в этом случае власть может тянуть с отменой указа о блокировании телеканалов, об этом говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты-юристы.

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По мнению Николая Максимова, адвоката ЮК "Riyako&Partners", судебный процесс по поводу оспаривания решения СНБО может тянуться месяцами, а в отдельных случаях и годами.

"Судебные заседания могут переноситься по заявлению сторон или по причине занятости судьи в другом деле. Однако истцы могут просить суд обеспечить исковое заявление и приостановить действие решения СНБО. Такое решение по обеспечению иска может быть обжаловано, однако подлежит немедленному исполнению", – говорит эксперт.

Таким образом, говорит юрист, в случае обеспечения судом исков компаний, телеканалам которых запретили трансляцию на территории Украины, путем приостановления решения СНБО такие каналы смогут продолжить вещание.

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Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, считает, что указ № 43/2021 "О решении СНБО от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" не соответствует Конституции как основному закону государства, что может говорить о наличии перспектив принятия решения в пользу истца.

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Во-вторых, продолжает юрист, если читать сам указ, то он действителен с момента опубликования, а каналы закрыли сразу после подписания указа, но до его опубликования. То есть у лиц, которые поспешили закрыть каналы, уже есть состав преступлений, согласно ст. ст. 171 и 364, 365 УК Украины.

"И в-третьих, наивысшую юридическую силу имеет решение суда. Иски об оспаривании актов президента рассматривает Кассационный админсуд Верховного суда как суд первой инстанции. Срок рассмотрения дела судом первой инстанции, согласно норм Кодекса админсудопроизводства Украины, в целом – не более 60 дней с момента открытия производства. Если будет принято решение, с которым кто-то из участников будет не согласен, он может подать апелляционную жалобу в тот же Верховный суд, но она будет рассмотрена Большой палатой. Срок рассмотрения апелляционной жалобы – тоже не более 60 дней со дня открытия производства", – объясняет Ясько.

Он добавил, что в украинской практике есть решения об обжаловании указов президента, которые были вынесены через год со дня открытия производства по делу. Но, поскольку подобный иск является резонансным, можно рассчитывать на соблюдение сроков рассмотрения.

"Поэтому, если судом будет принято решение о признании незаконным (противоправным) указа президента и взыскании денежной компенсации или выплате каких-то сумм, то после вступления этого решения в законную силу они (решения судов) должны исполняться", – говорит управляющий партнер ЮК Winner.

Решения суда первой инстанции вступает в силу по окончании срока на апелляционное обжалование, добавил он.

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Руслан Сидорович, член Ассоциации юристов Украины и партнер Ario Law Firm, народный депутат VIII созыва, также не исключил возможности обжалования соответствующего указа президента заинтересованными лицами.

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Он объяснил, что порядок обжалования действий или бездеятельности президента регулируется Кодексом административного судопроизводства Украины (КАСУ). Так, согласно ч. 4 ст. 22 КАСУ, обжалование актов, действий или бездеятельности президента отнесено к полномочиям Верховного Суда. Следовательно, утверждение отдельных авторов в соцсетях о возможности остановки действия указа президента Окружным административным судом Киева не соответствует процессуальному закону.

"Само по себе решение СНБО не обжалуются, т.к., согласно ст.107 Конституции, решение СНБО вводится в действие указом президента. Соответственно, обжалуются не решения СНБО, а именно указы президента", – говорит юрист.

То, что обжалование актов, действий или бездеятельности президента отнесено к исключительным полномочиям именно Верховного Суда, неслучайно, ведь эти вопросы имеют особое общественное значение, а решение таких споров требует отнесения к компетенции судебного органа, который по своему статусу должен формироваться из самых профессиональных представителей правового сообщества, продолжает Сидорович. А, согласно ч. 3 ст. 23 КАСУ, апелляционной инстанцией при обжаловании действий или бездеятельности президента является Большая палата Верховного Суда.

"Особенность производства по делам об обжаловании актов, действий или бездеятельности президента Украины определена ст. 266 КАСУ. В частности, ч. 2 этой статьи определяет, что такие дела рассматриваются в порядке упрощенного искового производства Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей", – продолжает Сидорович.

Он добавил, что ч.5 ст. 266 дублирует положения ст. 23 КАСУ, которой определяется, что апелляционной инстанцией является Большая палата Верховного Суда (БПВС) и не предусматривает кассационной инстанции. То есть, в случае обжалования любого указа президента решение суда вступает в силу или после апелляционного рассмотрения БПВС, или по истечении срока на апелляционное обжалование в случае, если апелляция подана не будет.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал подробности спецоперации, в результате которой были введены санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов "112", Newsone и ZIK. По его словам, санкции против каналов готовили 8 месяцев.

Также сообщалось, что после закрытия трех телеканалов в Верховной Раде пригрозили президенту Владимиру Зеленскому импичментом.

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