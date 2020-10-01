Второй день подряд больше 4 тысяч зараженных: Зеленский назвал причину

Президент Владимир Зеленский заявлял уже, что Украину накрыла вторая волна коронавируса. А теперь он называет увеличение количества больных в сутки до четырех тысяч следствием действий политиков и чиновников в рамках предвыборной кампании. Об этом он сказал журналистам во время визита в Ровенскую область.

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В первую очередь он указал на личную ответственность украинцев при соблюдении противоэпидемиологических мер, например, ношение маски. По его словам, люди просто не осознают опасность вируса.

Также президент напомнил, что именно жесткие карантинные меры сбили первую волну эпидемии в Украине и в Европе наши эпидемиологические показатели были одними из лучших.

"Далее началась предвыборная кампания. Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цир … Они (политики. – Ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более четырех тысяч (больных коронавирусом. – Ред.). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", – сказал Зеленский.

Глава государства пообещал, что как только в мире появится уже готова вакцина и пойдет на продажу, Украина незамедлительно будет закупать.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский называл причину второй волны коронавируса в Украине. Также он отметил улучшение состояния экономики после жесткого весеннего карантина и рассказал, когда она оправится от коронавирусных потрясений.

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А тем временем по состоянию на утро 1 октября в Украине подтвердили 4069 новых случаев заражения коронавирусом (213 028 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 64 украинцев (4193 с начала эпидемии). За среду выздоровели 2083 человека (94 443 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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