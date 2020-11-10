Вторая Карабахская война закончена: что дальше?

На будущее региона будут влиять несколько факторов - внутренних и внешних

Вторая Карабахская война завершилась без побежденных, но с победителями. Азербайджан освободил большинство оккупированных территорий. Армяне оставили себе шанс проживать в Нагорном Карабахе. Турция подтвердила претензии на лидерство в регионе. Россия сохранила влияние и вошла миротворцем на территорию Азербайджана. При этом без ответа остается вопрос: что будет дальше?

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Эксперты акцентируют, что вопрос Нагорного Карабаха не решен окончательно, но заморожен надолго. Насколько – будет зависеть от нескольких обстоятельств:

Взаимоотношений Турции и России.

Готовности Баку в будущем взять под контроль оставшиеся под оккупацией территории в обмен на предоставление им особого статуса или автономии.

Стремления армян взять реванш.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса говорит:

"Пока что на фоне эйфории от победы я не вижу такой готовности (дать Карабаху особый статус). Даже о культурной автономии речь не идет. Но Москва и Ереван будут выдвигать такие требования в будущем".

"Думаю, армянские элиты сделают вывод из произошедшего. Армения может подготовиться и попытаться закрепиться в Нагорном Карабахе. Сейчас в Армении такие настроения – там не смирились с потерей земель", – продолжает он.

А тем временем, по его мнению, военные и дипломатические успехи сделали президента Азербайджана Ильхама Алиева в глазах народа героем.

"На фоне предшествовавших экономических и политических проблем Алиев, конечно, в большом выигрыше. Он для народа герой, освободитель, собиратель земель", – говорит эксперт.

А премьера Армении Никола Пашиняна, считает он, наоборот – ожидают серьезные проблемы.

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В то же время политолог Алексей Голобуцкий замечает:

"Хотя сейчас Баку отрицает возможность предоставления особого статуса Нагорному Карабаху в составе Азербайджана, думаю, это еще будет предметом переговоров".

По его словам, в Армении старые политики уже начинают кричать о "зраде".

"Их цель – сбросить Пашиняна и вернуться к власти, восстановить старую коррумпированную систему", – говорит Голобуцкий.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Азербайджан и Армения примирились, какой будет карта Карабаха после войны.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный Карабах".

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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