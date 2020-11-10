Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный Карабах

Главными игроками в регионе стали не толко Азербайджан и Армения, но и Турция, и Россия

Вторая Карабахская война завершилась без побежденных, но с победителями. Азербайджан освободил большинство оккупированных территорий. Армяне оставили себе шанс проживать в Нагорном Карабахе. Турция подтвердила претензии на лидерство в регионе. Россия сохранила влияние и вошла миротворцами на территорию Азербайджана.

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Разбираем итоги и последствия 44-дневной войны.

Что потерял/приобрел Азербайджан?

К потерям Баку можно отнести:

жертвы среди военных и среди гражданского населения

издержки на войну

территории Нагорного Карабаха, которые Азербайджан мог, но не успел освободить

вхождение российских миротворцев на оккупированные территории Азербайджана

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Эксперты при этом отмечают, что наличие российских миротворцев в Карабахе не станет такой проблемой для Баку, какой, например, является для Молдовы присутствие миротворцев РФ в Приднестровье.

Что же касается "упущенной выгоды" в виде полного освобождения оккупированных территорий, то, как отмечают эксперты, это было для Азербайджана задачей-максимум.

Основные же задачи Баку решил:

разрешил "замороженный" на десятилетия конфликт на своих условиях

освободил большую часть оккупированных территорий

усилил позиции в регионе стратегического союзника (Турции), а значит и свои

Что потеряла/приобрела Армения?

Как ни удивительно, Ереван в данной ситуации также не остался без приобретений:

армяне оставили за собой часть территорий Нагорного Карабаха, где они могут проживать. Правда, уже в новых реалиях

армянские элиты получили бесценный опыт: коррупция и дерибан собственного государства приводят к печальным результатам

еще один опыт: надеяться на таких союзников, как Россия нельзя. Гарантом побед может быть лишь собственная армия

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Потери Армении также очевидны:

потеряна большая часть оккупированной Ереваном территории Азербайджана

резко усилилась роль и значение России

в перспективе страну ожидает политическая турбулентность

Что потеряла/приобрела Россия?

Успехи турецко-азербайджанского альянса не могли не сказаться на позициях России в регионе:

Россия вынуждена была присоединиться к договоренностям в качестве третьей стороны

Москва будет вынуждена считаться с резким усилением в регионе Турциb

Роль России в регионе несколько снижена

Впрочем, для Москвы не все так уж печально:

Пока ее миротворцы пребывают на оккупированных территориях, она будет контролировать ситуацию

Москва усилила свои позиции в Армении – в том числе посредством усиления позиций местных пророссийских политсил

Кремлю удалось продемонстрировать, что оппозиция к Москве наказуема

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Что потеряла/приобрела Турция?

Среди потерь, которые Реджеп Эрдоган по итогам войны может записать в свою копилку (если, конечно, захочет):

Ухудшение и без того плохих взаимоотношений с рядом стран Евросоюза и государствами, поддержавшими Армению

Утверждение реноме жесткого политика, идущего к цели, невзирая на стороннее мнение

Приобретений – не сколько по количеству, сколько по "весу", значительно больше.

Турция утвердилась в роли регионального лидера, потеснив Россию

Усилен ближайший союзник Анкары в регионе – Азербайджан

Победы Азербайджана, достигнутые с помощью турецкого оружия, сделали продукцию турецкого военпрома объектом пристального внимания во всем мире

Что будет дальше?

Эксперты акцентируют, что вопрос Нагорного Карабаха не решен окончательно, но заморожен надолго. Насколько – будет зависеть от нескольких обстоятельств:

1. Взаимоотношений Турции и России

2. Готовности Азербайджана в будущем взять под контроль оставшиеся под оккупацией территории в обмен на предоставление им особого статуса или определенной автономии

3. Стремлении армян взять реванш

Президента Азербайджана Ильхама Алиева военные и дипломатические успехи сделали в глазах народа героем.

Наоборот, премьера Армении Никола Пашиняна ожидают серьезные проблемы.

Напомним, президент Азербайджана Алиев заявил, что Турция введет своих миротворцев в Нагорный Карабах.

Также напомним, что российских миротворцев в Нагорный Карабах введут на пять лет.

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