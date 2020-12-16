Вступило в силу решение КСУ по НАБУ. Так Сытник уходит или остается?

Малюська объяснил, почему Сытник останется работать на своей должности до 2022 года

Сегодня вступило в силу решение Конституционного суда о неконституционности некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро. Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что директор НАБУ все равно остается на своей должности.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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16 сентября суд признал неконституционными положения закона в части полномочий президента образовывать НАБУ, назначать и увольнять директора органа, определять трех членов комиссии при отборе директора НАБУ, определять одного члена комиссии по аудиту деятельности НАБУ. Также КСУ рекомендовал внести изменения в закон о НАБУ.

Тогда КСУ своим решением установил трехмесячную отсрочку потери силы указанных норм закона.

Повлияет ли это на должность Сытника?

Малюська объяснил, что после решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ. Также нет оснований для увольнения Сытника, а, соответственно, и избрания нового директора. В долгосрочной перспективе (в 2022 году) процедура назначения директора НАБУ уже будет необходима.

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"Решение КСУ, которое вступило в силу сегодня, никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ. НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции", – написал министр юстиции.

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Также он напомнил еще одно решение КСУ в августе, которым назначение Сытника в 2015 году директором НАБУ было признано незаконным. Но и это никак не влияет на его нынешний статус.

"Законодательство не устанавливает возможности освобождения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении. Поэтому Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ", – резюмировал Малюська.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 октября Окружно административный суд Киева принял решение, которым обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ после решения КСу от 28 августа о лишении Сытника полномочий. ОАСК установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие указа президента Украины от 16 апреля 2015 года "О назначении Артема Сытника". Также своим постановлением суд назначил нового временного главу НАБУ.

В свою очередь в Минюсте заявили, что не могут выполнить постановление ОАСК, поскольку у ведомства нет ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из Единого государственного реестра.

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