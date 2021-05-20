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Встреча Зеленского с Путиным состоится только при одном условии – Кулеба

20 мая, 18:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже ведутся переговоры по поводу встречи президента РФ и президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Сегодня

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным состоится при одном условии – когда Киев будет уверен, что на встрече можно будет проговорить ключевые для Украины вопросы.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Радио НВ".

Однако когда именно может состояться встреча, пока неизвестно.

"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча (Зеленского и Путина, – Ред.) состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", – заявил Кулеба.

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Ранеепрезидент Украины Владимир Зеленский предложил встречу президенту РФ Владимиру Путину в любом месте Донбасса, однако президент РФ предложил встречу в Москве, поэтому начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией для определения места и даты встречи.

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Также в России подтвердили, что переговоры по поводу встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время ведутся.

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