Встреча Зеленского и Путина: в Кремле приоткрыли завесу переговоров

Переговоры между офисом президента и администрацией Путина кипят, но Кремль все равно продолжает жаловаться

В Кремле продолжают отрицать наличие конкретных предложений Киева о встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Реклама

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Кремль и Банковая постоянно на связи, но пока без результатов.

"Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из Офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", – сообщил Песков.

Также он снова напомнил, что Путин готов обсуждать с Зеленским только двухсторонние отношения, а не войну.

Реклама

"Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям", – подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".

А сегодня в СМИ появилась информация, что якобы Киев рассматривает новые варианты встречи президентов – в Вене или Иерусалиме.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс