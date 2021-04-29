Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости политики

Встреча Зеленского и Путина у Папы Римского? Что на это ответили в Ватикане

29 апреля, 13:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой престол никогда не отступает, заверил кардинал

Ватикан не против помочь в урегулировании конфликта между Украиной и Россией и быть посредником в переговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Реклама

Об этом сказал префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что уже существует Трехсторонняя контактная группа, которая работает над урегулирования конфликта.

"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей – выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана. – Ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина. – Ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению в других случаях. Папа может внести свой вклад. Когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой престол никогда не отступает", – сказал Сандри.

В тренде
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ узнали, что Киев рассматривает Вену и Иерусалим в качестве возможных мест для встречи Зеленского с Путиным.

Реклама

Также мы разбирались, о чем будут говорить Путин и Зеленский при встрече.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)Власть
На Донбассе будет
На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"Власть
Мифы и правда об СС
Мифы и правда об СС "Галичина" – что каждому важно знать о параде вышиванок в Киеве 28 апреляВласть
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президента
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президентаВласть
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)Власть
Коболева уволили из
Коболева уволили из "Нафтогаза" (обновлено)Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять