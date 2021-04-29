Встреча Зеленского и Путина у Папы Римского? Что на это ответили в Ватикане

Когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой престол никогда не отступает, заверил кардинал

Ватикан не против помочь в урегулировании конфликта между Украиной и Россией и быть посредником в переговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Об этом сказал префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что уже существует Трехсторонняя контактная группа, которая работает над урегулирования конфликта.

"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей – выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана. – Ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина. – Ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению в других случаях. Папа может внести свой вклад. Когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой престол никогда не отступает", – сказал Сандри.

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ узнали, что Киев рассматривает Вену и Иерусалим в качестве возможных мест для встречи Зеленского с Путиным.

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Также мы разбирались, о чем будут говорить Путин и Зеленский при встрече.