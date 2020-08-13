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"Встреча будет в новом формате": Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу

13 августа, 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гарант рассказал, что обсудят в ТКГ через несколько дней

Анонсированный ранее обмен пленными будет обсужден на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 августа. Президент Владимир Зеленский надеется, что нынешняя ситуация в Беларуси не сорвет "минский процесс". Об этом он сказал на брифинге во время посещения Бориспольской больницы

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Он выразил уверенность, что напряженная ситуация в Беларуси не остановит минские переговоры по Донбассу.

"Ближайшая встреча (ТКГ) планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов – продолжение режима "тишины". Есть вопрос обмена. Мы ОБСЕ уже в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердила наш список на обмен – там около 100 человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они предоставят свой утвержденный список. И потом уже должно определиться, когда уже будет обмен", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что также еще есть вопрос безопасности, разминирования, которые будут обсуждаться в Минске.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский объяснял, почему включил Кравчука в переговоры по Донбассу. Глава государства считает, что сейчас у Украины мощная переговорная команда.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Владимир Зеленский обмен пленными ТКГ

Источник: Сегодня

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