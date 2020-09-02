Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости политики

Вспышка коронавируса в "Батькивщине": после Тимошенко заразился другой нардеп

2 сентября, 14:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Иван Крулько показал положительный тест на COVID-19

Вслед за главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, у которой две недели назад подтвердили коронавирус, инфекцию обнаружили и у ее однопартийца Ивана Крулько.

Реклама

Об этом народный депутат сообщил лично на своей странице в Facebook 2 сентября, прикрепив снимок результата анализов.

"Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа", – отметил Крулько.

Он добавил, что выполняет все советы врачей и надеется быстро вернуться к работе в Верховной Раде, а также поблагодарил всех, кто уже пожелал ему выздоровления.

"Желаю всем беречь себя и не болеть", – резюмировал нардеп.

В тренде
"Две недели борьбы с болезнью": Тимошенко рассказала о своем самочувствии
Реклама

Напомним, ранее на этой неделе председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил, что всего с начала распространения инфекции в парламенте обнаружили три десятка заболевших COVID-19, из которых 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады.

Стоит отметить, что в этот же день в Украине сообщили о новом коронавирусном антирекорде: 1 сентября тестирование подтвердило COVID-19 у 2 495 человек. Всего же с начала эпидемии заболели 125 798 человек.

А как некоторые мошенники наживаются на коронавирусной эпидемии, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия нардеп народный депутат коронавирус Крулько Батькивщина COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Рада готовит отставку трех членов Кабмина: кого хотят
Рада готовит отставку трех членов Кабмина: кого хотят "уйти"Политика
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
У вице-премьера Стефанишиной новая должность
У вице-премьера Стефанишиной новая должностьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять