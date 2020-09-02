Вспышка коронавируса в "Батькивщине": после Тимошенко заразился другой нардеп

Вслед за главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, у которой две недели назад подтвердили коронавирус, инфекцию обнаружили и у ее однопартийца Ивана Крулько.

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Об этом народный депутат сообщил лично на своей странице в Facebook 2 сентября, прикрепив снимок результата анализов.

"Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа", – отметил Крулько.

Он добавил, что выполняет все советы врачей и надеется быстро вернуться к работе в Верховной Раде, а также поблагодарил всех, кто уже пожелал ему выздоровления.

"Желаю всем беречь себя и не болеть", – резюмировал нардеп.

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Напомним, ранее на этой неделе председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил, что всего с начала распространения инфекции в парламенте обнаружили три десятка заболевших COVID-19, из которых 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады.

Стоит отметить, что в этот же день в Украине сообщили о новом коронавирусном антирекорде: 1 сентября тестирование подтвердило COVID-19 у 2 495 человек. Всего же с начала эпидемии заболели 125 798 человек.

А как некоторые мошенники наживаются на коронавирусной эпидемии, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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