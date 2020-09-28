ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, – Наливайченко

Временная следственная комиссия, по словам нардепа, направляет запросы в правоохранительные органы для проверки фактов

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных посещений Российской Федерации председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком. Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член ВСК Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

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"Сегодня ВСК получила подтверждение, что Валерий Тарасюк любит путешествовать в Москву уже после начала войны и аннексии Крыма. Даже есть основания предполагать факт посещения России уже после назначения на должность председателя НКРЭКУ. Из-за запрета прямого авиасообщения, поездки в столицу РФ происходили через Минск или европейские столицы", – сообщил Наливайченко на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, собранные ВСК данные дают основания утверждать, что в декабре 2019 года, почти через два месяца после назначения председателем комиссии, Тарасюк транзитным путем через Берлин посетил столицу РФ и вернулся в Киев через Минск.

"Эта поездка состоялась в конце декабря 2019 года. Именно в это время Тарасюк активно лоббировал импорт электрической энергии от российского монополиста Интер РАО, который управляется другом Путина Игорем Сечиным. И сама эта российская компания находится под санкциями правительства США", – отметил Наливайченко со ссылкой на выводы ВСК.

Сейчас временная следственная комиссия, по словам народного депутата, направляет запросы в правоохранительные органы для проверки фактов посещения страны-агрессора высшим должностным лицом Украины.

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"Выясняем также: с кем в столице государства-агрессора проводил встречи руководитель НКРЭКУ 19-20 декабря 2019 года и обсуждались ли на этих встречах поставки электрической энергии в Украину", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, ранее депутат Михаил Волынец обратился к Кабмину с просьбой прекратить полномочия председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

По данным временной следственной комиссии ВР, Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУвозглавлял "Эф Энд Эм Украина" и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компанией родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее и поныне. После назначения Валерия Тарасюка главой НКРЭКУ, активность компании его брата на энергетическом рынке резко выросла – она начала осуществлять регулярные платежи "Оператору Рынка" и была контрагентом системного оператора "Укрэнерго".

Впервые информация о бизнес-интересах семьи главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября и уже на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.

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