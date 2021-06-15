"Впервые за 300 лет". Зеленский поблагодарил Швецию за Конституцию Орлика

Глава государства снова встретился с председательницей ОБСЕ – обсуждали безопасность Украины, восстановление работы ТКГ и другие вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Они обсудили ряд важных для Украины вопросов:

ситуацию с безопасностью на востоке и у границ страны;

высокий уровень военной угрозы для Украины;

пути укрепления безопасности во всем Черноморском регионе.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа должна восстановить полноценную работу, а также отметил важность мониторинга СММ ОБСЕ временно неподконтрольной части российско-украинской границы, в оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

Реклама Президент Украины второй раз за год принял в Киеве главу ОБСЕ / Фото: Офис Президента Украины

Также президент признал усилия, которые Швеция уделяет для мирного урегулирования в Украине, отметив, что этот визит Линде в Украину стал вторым с начала года – предыдущий состоялся еще в январе.

Помимо этого, Владимир Зеленский передал слова благодарности за то, что Стокгольм разрешил временно предоставить Киеву оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика.

"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, который мы очень ценим", – сказал глава государства.

Напомним, ранее в этот день с Анн Линде встретился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который рассказал ей, что Украина категорически против прекращения миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Во время своего прошлого визита в Украине Линде призвала не возвращать оккупированный Донбасс силовыми методами, как это произошло в Нагорном Карабахе.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: