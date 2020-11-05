Аваков самостоятельно заплатил за частный самолет для Маркива – СМИ

Министру это обошлось в почти 24 тысячи евро

Министр внутренних дел Арсен Аваков самостоятельно заплатил за приватный самолет для возвращения Виталия Маркива в Украину. Ориентировочная стоимость рейса составила 23 879 евро.

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Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишут Українські Новини.

Самолет использовали с 10:45 по миланскому времени, полет длился 2 часа 35 минут.

Отмечается, что министр заплатил за перелет, потому что ситуация с Маркивым требовала максимальной оперативности. Об этом будет сообщено Национальному агентству по предотвращению коррупции.

Напомним, встречали Маркива в Украине военнослужащие, а также его родственники. Освобожденный гвардеец сошел на землю с флагом Украины в руках. Затем он выступил с речью перед украинцами.

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Также мы рассказывали, как после возвращения в Украину Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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