Аваков самостоятельно заплатил за частный самолет для Маркива – СМИ

Министр внутренних дел Арсен Аваков самостоятельно заплатил за приватный самолет для возвращения Виталия Маркива в Украину. Ориентировочная стоимость рейса составила 23 879 евро.
Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишут Українські Новини.
Самолет использовали с 10:45 по миланскому времени, полет длился 2 часа 35 минут.
Отмечается, что министр заплатил за перелет, потому что ситуация с Маркивым требовала максимальной оперативности. Об этом будет сообщено Национальному агентству по предотвращению коррупции.
Напомним, встречали Маркива в Украине военнослужащие, а также его родственники. Освобожденный гвардеец сошел на землю с флагом Украины в руках. Затем он выступил с речью перед украинцами.
Также мы рассказывали, как после возвращения в Украину Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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