Возле границ Украины стоит почти 100-тысячная армия РФ: Кулеба предупредил об угрозе

Действия России – это не отведение войск и не деэскалация. Министр рассказал, сколько солдат убрали оккупанты

Россия отвела лишь небольшую часть войск от Украины – вблизи наших границ и на оккупированных территориях остается почти 100-тысячная армия РФ.

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Об этом заявил на совместной с главой ОБСЕ Анн Линде пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что действия России – это не отведение войск и не деэскалация.

"Я проинформировал свою коллегу, что, несмотря на громкие заявления, реального отвода Россией войск от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из чуть более 100 тыс. российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины, на момент заявлений о прекращении этих якобы учений, сейчас, спустя более чем месяц, отведено не более 12 тысяч российских военных… Угроза остается актуальной", – сказал Кулеба.

Как мы писали, накануне президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press рассказал, что Россия отводит войска от границы с Украиной, но медленно. Он надеется на встречу с Путиным, чтобы обсудить ситуацию и активизировать мирные переговоры.

Читайте подробнее, как Россия накалила обстановку вокруг Украины, стянув огромное количество войск в апреле.

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