Война за Нагорный Карабах: названы 10 главных поражений Путина

В войне на Кавказе схлестнулись альянсы Армении-России и Азербайджана-Турции

Война за Нагорный Карабах – это не только противостояние Армении и Азербайджана на поле боя, но и большая политика с привлечением больших игроков – России и Турции, вот только для Кремля все сложилось не очень удачно. Бывший советник президента РФ Андрей Илларионов в LiveJournal рассказал о самых тяжелых провалах российского лидера Владимира Путина в кавказском кризисе.

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Россия в основном только наблюдала за тем, как Азербайджан выигрывает войну у Армении. И даже скрытая помощь Москвы не помогла справится с азербайджано-турецким альянсом.

10 поражений Путина в Нагорном Карабахе

Он не смог предотвратить начало открытых военных действий, когда силовой перевес Азербайджана над Арменией стал совершенно очевидным. Он не смог их остановить тогда, когда хотел это сделать. Военные действия 9 ноября были остановлены не благодаря "вмешательству Путина", а из-за капитуляции его союзника: когда азербайджанские войска взяли Шушу и стали угрожать Степанакерту, Армения капитулировала, приняв все азербайджанские требования. Путин в одно из интервью признал, что оказывал всестороннюю поддержку Армении в этом конфликте, но она все равно проиграла. Вывод: Азербайджан с Турцией оказались сильнее Армении с Россией. Изменение формата переговоров по карабахской проблеме. Ранее эти вопросы решали только Россия, США и Франция (Минская группа ОБСЕ), а теперь Путину пришлось договариваться с Азербайджаном и Арменией в качестве посредника. Отсутствие в трехстороннем мирном соглашении какого-либо упоминания статуса Нагорного Карабаха, хотя ранее Путин настаивал на сохранении нынешнего статус-кво для Карабаха. Россия допустила совместную с Турцией миротворческую миссию: никогда ранее Москва не соглашались на размещение на территориях, когда-либо входивших в состав Российской империи или СССР, турецких военных (а сейчас еще и члена НАТО). Признание Путиным миротворческого мандата турецких военных: хозяин Кремля согласился с тем, что турецкие дроны, ответственные за гибель как минимум сотен армянских военных во время войны, будут следить за армянами в мирное время. Признание Путиным нового международного статуса Азербайджана – "абсолютный суверенитет". В карбахском конфликте Баку показал, что сам может возвращать территории. Особенно это неприятно выглядит на фоне попыток других постсоветских стран отдалиться от России. Признание совершенно нового международного статуса Турции, которая сейчас достигла такого положения, которое вынуждает Путина уважать Турцию настолько, что она либо непосредственно сама, либо же через Азербайджан диктует Путину условия.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласно подписанному тремя странами документу, военные будут размещены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Численность контингента составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что российские миротворцы там будут пять лет.

При этом Алиев сообщил, что и Турция введет туда своих миротворцев. Турецкие и российские военные будут действовать совместно. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе. Позже парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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