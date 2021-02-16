Война с РФ не помешает: Шмыгаль назвал главное условие вступления Украины в НАТО

Для НАТО главное, чтобы у Украины была сильная армия, способная себя защитить

Война с Россией не помешает вступлению Украины в НАТО – главным условием остается полное соответствие украинской армии стандартам Альянса.

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Об этом сказал в интервью "Укринформу" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Единственный и ключевой вопрос сегодня – это о переходе украинской армии к стандартам НАТО. Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО", – сказал он.

При этом сейчас Украина рассчитывает получить Плана действий по членству параллельно с Грузией, и для достижения этой цели в этом году будет ряд совместных с НАТО учений, где украинские военные смогут показать свой уровень.

При этом Шмыгаль отметил, что наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывают дискуссии внутри Альянса, но все же это не должно помешать вступлению в НАТО.

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"Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы зайти в НАТО. Нам и нашим партнерам важно понимать, что армия, флот и Военно-воздушные силы Украины способны защитить наше государство – с НАТО или без него, и высокие стандарты нашей армии позволяют нам сохранить суверенитет и территориальную целостность. Вот это вопрос номер один", – добавил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в НАТО назвали главные требования для вступления Украины в Альянс.

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