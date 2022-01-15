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Вот это мощь! США тайно готовят элитный спецотряд украинцев для удара по зубам Путину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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15 января, 17:12
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Обучения украинских военных проходит на секретной базе США, пишут СМИ
ЦРУ проводит в США обучение украинских военных
ЦРУ проводит в США обучение украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Центральное разведывательное управление проводит секретную программу интенсивного обучения в США для элитных украинских сил специальных операций. Об этом изданию Yahoo News на условиях анонимности рассказали бывшие сотрудники разведки и национальной безопасности.

По их информации, учения начались еще в 2015 году, а после прихода к власти Джо Байдена программа была расширена. Кроме того, они отметили, что с начала войны на Донбассе подразделения ЦРУ посещали прифронтовые зоны и консультировали своих коллег на местах.

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Они отметили, что база находится на тайном объекте на юго-западе США. На этой базе украинских военных обучают разведывательным методикам, обращением с огнестрельным оружием, маскировке, навигации.

Также сообщается, что "силы, подготовленные ЦРУ, вскоре могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины, куда стягиваются российские войска".

США и НАТО помогут Украине в случае вторжения

14 января газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что в случае вторжения в Украину российских войска, США помогут нашей стране. В частности, речь шла о том, что страны НАТО на своей территории совместно с украинскими военными проведут учения. Кроме того, предусмотрены поставки оружия, медицинского оборудования, различных услуг, и даже убежища в случае вторжения в страну.

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Фото: © army.mil/Spc. Randy Wren

Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.

7 января стало известно, что Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране

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Кроме того, Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира

Совместные военные учения

В июле 2021 года в Черном море Украина и США провели международный учения Sea Breeze 2021. Эти учения стали самыми масштабными с 93-го года. Военные сразу 29 стран с пяти континентов учились совместно противодействовать врагу с трех направлений.

Кроме того, 20 сентября во Львовской области проходили совместные военные учения Украины с США и другими странами НАТО.

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