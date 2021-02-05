Вот это фарт! Депутат выиграл в лотерею огромную сумму

Слуга народа указал в декларации шесть сумм, каждая из которых на сотни тысяч гривен

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал выигрыш в почти два миллиона гривен. Это указано в его электронной декларации.

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Максим Павлюк. Скриншот

Выигрыш датируется 26 января этого года, а данные об этом в декларацию он внес 2 февраля. Всего он получил 1 млн 939 тыс. грн, однако сума указана как часть выигрыша в шести платежах от различных фирм. Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца:

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446 тыс. 858 грн – от "АйЛОТ";

249 тыс. грн – "Западный трейд";

373 тыс. грн – "Киевский трейд";

249 тыс. грн – "Днепровский трейд";

373 тыс. грн – "Прикарпатский трейд";

249 тыс. грн – "Подольский трейд".

В СМИ сообщают, что это далеко не первый его крупный выигрыш. В 2019 году "слуга народа" задекларировал 900 тыс. грн приза, а в 2018-м – выиграл 160 тыс. грн.

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А тем временем в Украине стала популярной мошенническая схема – злоумышленники рассылают "письма счастья" в SMS о то, что вы выиграли. А что на самом деле за этим кроется, разбирались корреспонденты "Сегодня".

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