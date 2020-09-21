Вопрос пока отложен: Резников объяснил ситуацию с миротворцами на Донбасс

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, который говорил, что ВСУ могут легко осуществить деоккупацию Донбасса, заявил, что вопрос миротворческой миссии на востоке Украине не снят с повестки, а лишь отложен.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

По его словам, ранее уже в ООН этот вопрос не один раз поднимался и была дискуссия формата миссии.

"Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили", – сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что вопрос миротворцев можно было бы поднять на встрече лидеров стран "нормандского формата". Он объяснил алгоритм действий, если соответствующее решение было бы принято.

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"Тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", – добавил министр.

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Ранее Резников заявлял, что украинская сторона изучает беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ в плане миротворческой миссии. По его словам, оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально, юридически, это возможно.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский уже озвучил позицию по миротворцам. По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

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Тем временем смотрите видео, в котором украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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