Волшебная "паляниця": как журналисты заставили Киву перейти на украинский (видео)

После просьбы произнести слово "паляниця" нардеп перешел на украинский и начал рассказывать о своих избирателях

Нардепа Киву попросили сказать слово "паляниця"

Скандальный народный депутат Илья Кива, который недавно сравнил себя с Галилеем и Коперником, стал героем курьезного видео. Когда журналисты попросили его сказать слово "паляниця", парламентарий, известный своей пророссийской позицией, резко перешел на украинский язык.

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Он заявил, что владеет украинским языком.

"Однако иногда я разговариваю на русском, потому что мои избиратели больше понимают русский язык, но это не запрещено в нашей стране", - сказал народный депутат.

Как известно, для иностранцев, в частности, россиян довольно сложно правильно произнести украинское слово "паляниця", которое означает хлеб.

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Напомним, информация о том, что Илья Кива защитил диссертацию вызвала волну возмущения и крики в адрес украинской науки.