Волшебная "паляниця": как журналисты заставили Киву перейти на украинский (видео)

Нардепа Киву попросили сказать слово "паляниця"
Скандальный народный депутат Илья Кива, который недавно сравнил себя с Галилеем и Коперником, стал героем курьезного видео. Когда журналисты попросили его сказать слово "паляниця", парламентарий, известный своей пророссийской позицией, резко перешел на украинский язык.
Он заявил, что владеет украинским языком.
"Однако иногда я разговариваю на русском, потому что мои избиратели больше понимают русский язык, но это не запрещено в нашей стране", - сказал народный депутат.
Как известно, для иностранцев, в частности, россиян довольно сложно правильно произнести украинское слово "паляниця", которое означает хлеб.
Напомним, информация о том, что Илья Кива защитил диссертацию вызвала волну возмущения и крики в адрес украинской науки.