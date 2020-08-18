Волонтеры и демонстранты анонсировали совместное заявление о ситуации в Беларуси

Они считают, что пытки и насилие должны быть прекращены

В Беларуси и волонтеры, и демонстранты пришли к единой позиции — никого не должны пытать и убивать.

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Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.

"Есть разные подходы, есть разное видение, но есть общность интересов, которыми сейчас объединена вся страна. Прежде всего, пытки и насилие должны быть прекращены, все незаконно арестованные освобождены, а виновные наказаны. Власть должна смениться. Размолвки и недопонимания возникают там, где люди не говорят друг с другом", – говорится в сообщении.

Также было анонсировано совместное заявление волонтеров, демонстрантов и журналистов.

Ранее в Беларуси ведущих государственной ТРК уволили из-за желания объективно освещать протесты.

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Заметим, что ночью демонстранты разошлись от изолятора с задержанными с криками "Трибунал".

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек. Но в беларусском следственном комитете упорно отрицают гибель пяти демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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