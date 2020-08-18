Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости политики

Волонтеры и демонстранты анонсировали совместное заявление о ситуации в Беларуси

18 августа, 03:07

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Они считают, что пытки и насилие должны быть прекращены

В Беларуси и волонтеры, и демонстранты пришли к единой позиции — никого не должны пытать и убивать.

Реклама

Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.

"Есть разные подходы, есть разное видение, но есть общность интересов, которыми сейчас объединена вся страна. Прежде всего, пытки и насилие должны быть прекращены, все незаконно арестованные освобождены, а виновные наказаны. Власть должна смениться. Размолвки и недопонимания возникают там, где люди не говорят друг с другом", – говорится в сообщении.

Также было анонсировано совместное заявление волонтеров, демонстрантов и журналистов.

Ранее в Беларуси ведущих государственной ТРК уволили из-за желания объективно освещать протесты.

В тренде
Эксперт объяснил, что Путин потребует у Беларуси за отставку Лукашенко
Реклама

Заметим, что ночью демонстранты разошлись от изолятора с задержанными с криками "Трибунал".

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек. Но в беларусском следственном комитете упорно отрицают гибель пяти демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заявление Беларусь протест

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Германия озвучила требования к Лукашенко
Германия озвучила требования к ЛукашенкоПолитика
Жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину
Жена белорусского оппозиционера сбежала в УкраинуПолитика
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил Альянс
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил АльянсПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять