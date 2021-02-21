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Волкер: Зеленский и Байден могут договориться о стратегическом партнерстве

21 февраля, 18:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американский дипломат объяснил, чего ждать от разговора президентов США и Украины

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер считает, что Киеву и Вашингтону нужно как можно скорее организовать телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей колонке.

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Курт Волкер

Курт Волкер / Фото: Getty Images

Он отметил, что успех Украины остается для США стратегически важным. Ожидается, что президенты двух стран по телефону договорятся о стратегическом партнерстве.

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Кроме того, должно вырасти и количество встреч министра обороны США с украинскими коллегами. Также Соединенные штаты должны всячески настаивать на том, чтобы Украина продолжала реформы, считает Волкер.

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Американский дипломат отметил еще один важный момент: Украина и США должны разработать дорожную карту о возобновлении участия Вашингтона в поддержке Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Украина и США готовят разговор Зеленского и Байдена, в Вашингтоне украинские дипломаты работают над этим.

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США Владимир Зеленский Джо Байден Курт Волкер

Источник: Сегодня

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