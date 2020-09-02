Волкер стал членом совета транспортной компании в Украине

Експредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который ранее предрек очевидный финал выборов в Беларуси, вошел в независимого совета компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail. Об этом 1 сентября сообщила группа Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail, – пишет "Радио Свобода".

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Эта компания зарегистрирована в Украине.

Как ожидается, Волкер своим участием усилит присутствие компании на рынке.

"Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке", – говорится в заявлении группы.

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"В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group", – утверждает Волкер.

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Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

Ранее Волкер объяснил, сколько еще Путин будет подрывать Украину.

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