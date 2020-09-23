Волкер дал совет, как заставить Путина убраться из Украины

Хозяин Кремля может прийти к выводу, что агрессия против Украины ему не выгодна

Президенту РФ Владимиру Путину сейчас не до войны и его устраивает нынешняя ситуация на Донбассе. Но если внутри самой России увеличить для него цену за агрессию против Украины, он может ее прекратить.

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Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и дал еще пару советов, что делать Киеву, передает "Голос Америки".

"Он не видит необходимости в решении ситуации (на Донбассе. – Ред.), он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС", – сказал он на форуме, организованном американским Центром анализа европейской политики.

Волкер указал на важность увеличить для Путина цену его агрессии против Украины среди его же соотечественников. Он считает, что если США создадут такие условия для хозяина Кремля, то он может прийти к выводу, что его политика в отношении Украины имеет слишком большую цену.

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему российские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытую военную операцию, которую он там проводит ... Внутри российского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине", – сказал американский дипломат.

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Также он назвал еще пару шагов, которые важны для прогресса в Минских соглашениях. Во-первых, Украине нужен посол США, который уже одобрен в Сенате. По его словам, Кит Дейтон может прибыть в Киев уже в начале октября. А конкретно для переговоров с Россией по Донбассу нужен новый спецпредставитель США.

"Во-вторых, нам нужен специальный посланник по вопросам Украины, который бы занимался переговорами, чем я занимался два года. Это другая роль, чем та, которую выполняет посол. Речь идет о проведении переговоров с Россией, координации работы с Германией и Францией, поддержке политики Вашингтона, работе с НАТО и ЕС, Канадой и Великобританией", – сказал Волкер.

А одной из главных задач американский дипломат называет обеспечение продолжения санкций против России, поскольку Москва "увидит, что санкции не исчезнут, пока она не вернет мир в Украину и не уберется из Крыма".

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" говорил, что война на Донбассе закончится при президентстве Зеленского. Даже несмотря на то, что переговоры в "нормандском формате" проходят тяжело, но прогресс есть.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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