Военный эксперт объяснил, почему Украине не нужно побеждать Россию на поле боя

В Украине готовится Стратегия военной безопасности, которая предусматривает, что для защиты страны впервые будет применен принцип комплексной обороны, т.е. силами обороны будут не только армия, Нацгвардия и полиция.

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Об этом со ссылкой на директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака пишет "Апостроф".

По словам военного эксперта, это также будет гражданское общество, различные общественные организации, движения и, прежде всего, территориальная оборона, которая является одним из принципов формирования асимметричного потенциала.

"С чего мы исходим: в поле с Россией мы сойтись не можем и это понятно. Но нам не нужно побеждать Россию в поле. … Сегодня уже настолько изменилась концепция применения военных сил и средств, что все идет к применению небольших автономных подразделений. Они имеют высокий уровень автономности, высокую способность поражения, высокую компетентность на поле боя (связь, управление). Безусловно, при поддержке крупных сил поражения: авиации, ракетного вооружения", – говорит Бадрак.

Он рассказал, что в Украине формируется система асимметричного противодействия агрессору, и Генштаб ВС РФ должен понять эти месседжи, осознать, что это не их путь, и отказаться от планов агрессии.

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Директор ЦИАКР добавил, что на полномасштабных военных учениях "Объединенные усилия-2020", в которых участвовали ВСУ, силовые структуры, а также страны-члены НАТО, акцент был сделан на антитеррористических действиях, потому что подрывная война – это часть гибридной войны России против Украины, на которую должно быть противодействие.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что учения "Объединенные усилия-2020" стали мощным ответом России, которая проводила масштабные учения "Кавказ-2020".

Также напомним, что украинские военные показали себя с наилучшей стороны на совместных с американцами учениях Rapid Trident-2020. Соруководитель учений с американской стороны полковник армии США Майкл Хансон отметил высокий уровень подготовки нашей армии.

Как сообщали новости "Сегодня", в Николаевской области проходили масштабные учения с участием британского десанта. Для Великобритании это крупнейшая десантная операция за последние 20 лет.

А во Львовской области элитный спецназ ВСУ десантировался с самолетов США. Силы спецопераций отработали безпарашютное десантирование с конвертопланов Bell V-22 Osprey.

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Смотрите видео, как американские конвертопланы прибыли в Винницу:

Видео: facebook.com/kpszsu/

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