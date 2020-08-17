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"Военная помощь" Путина станет вторжением в Беларусь – Литва

17 августа, 13:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Россию предостерегают от ввода войск в соседнюю страну

Если Россия решится помочь президенту Беларуси Александу Лукашенко в военном плане, о чем тот заявлял ранее, это будет расценено как интервенция в другое государство.

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Об этом, как сообщает Reuters, 17 августа заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого. Это означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости ... Россия сильно рискует, если это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения", – сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.

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Глава МИД добавил, что подобное вторжение не будет иметь ни юридического, ни морального, ни политического оправдания.

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Напомним, что главная соперница Лукашенко, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сейчас находится именно в Литве.

О ее отъезде из Беларуси стало известно 10 августа. За день до этого она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявлением о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. А на следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

Кроме того, ранее Литва, а также три другие страны ЕС, призвали Лукашенко прекратить насилие в отношении демонстрантов и начать мирный трансфер власти.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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