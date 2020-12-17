"Воды достаточно": Путин удивил заявлением по Крыму

В оккупированном Крыму заканчивается вода, высыхают водохранилища, а президент России Владимир Путин уверен, что крымчанам хватит питьевой воды.

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Об этом он сказал в ходе большой пресс-конференции, передает "Укринформ".

По его словам, сейчас проводятся геологические исследования на полуострове, часть водозабора перенаправляется в Севастополь.

"Надеюсь, в ближайшее время этих ограничений он чувствовать не будет. Это касается и всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственной, достаточно. Просто этим в советское время и когда Крым входил в состав Украины не занимались", – сказал Путин.

Хозяин Кремля отметил, что одним из вариантов решения проблемы обеспечения Крыма водой было опреснение, однако в итоге оно будет применяться лишь "точечно", потому что "это достаточно дорогое удовольствие", и не эффективное для широкого применения.

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"Для Крыма есть еще одна новация. Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря… под Азовским морем могут быть очень большие запасы хорошей пресной воды", – заявил президент РФ.

Путин считает, что все это поможет решить проблему с водой на украинском полуострове.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму одно за другим мелеют водохранилища, в городах оккупанты ограничивают подачу воды, где-то из крана течет черная вода, где-то вообще глина. Россияне пытались решить проблему с помощью специального самолета, обстреливая тучи, но так и не смогли вызвать дождь в Крыму.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой. А тем временем заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос говорил, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но все равно останется без воды.

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