Воду в Крым даже силой не получат: Резников остудил пыл России

России для восстановления водоснабжения нужно захватить едва ли не половину Украины и здесь оккупантов ждут большие проблемы

В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с водой, поэтому существует возможность нападения России с юга. Но агрессору не восстановить водоснабжение полуострова даже в силовой способ.

Реклама

Об этом сказал в интервью Украинской правде вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, России для восстановления водоснабжения нужно захватить едва ли не половину Украины, что нереально.

"Но не надо забывать, что этот канал (Северо-Крымский канал) рукотворный, он не является естественным. Его легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный. И он тянется от реального наполнения, там, где есть дебит воды. То есть им придется до Днепра доходить? На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это половину страны надо захватить", – отметил Резников.

В тренде На войну смогут отправить и без мобилизации: Зеленский подписал закон

Он считает, что Москва вряд ли сможет выделить необходимое количество войск для захвата юга Украины.

Реклама

"Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент – 250 000, публичные данные наших Вооруженных сил. Плюс 50 000 Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли, если не ошибаюсь, 460 000 наших граждан… Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос – зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат", – вице-премьер.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама