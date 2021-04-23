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Водка и конфеты – это и есть тайное послание? Нардеп показал подарки от Лукашенко (фото)

23 апреля, 18:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Поездка депутата в Беларусь и встреча с Лукашенко обернулась скандалом, зато Шевченко привез из Минска эксклюзивные подарки

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко после поездки в Минск показал, что ему подарил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Нардеп получил от Лукашенко эксклюзивный набор "Президент": шоколад, конфеты и водка. По его словам, такое нельзя купить в магазине, а делается в специальном цехе. Например, конфеты без консервантов, их срок хранения всего две недели. Они упакованы в тканевую подарочную коробку с гербом Беларуси.

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Водке "Президент", как рассказывал Лукашенко депутату, произведена по особой технологии с кремниевой суперфильтрацией (последние разработки времен распада СССР). Доступ к такому качеству имели только лидеры социалистических республик. Накануне Шевченко говорил, что привез некое тайное послание для Зеленского. Не оно ли это?

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"Я не пробовал конечно. Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече", – уточнил Шевченко.

Также Шевченко вручили настойку и белорусскую вышивку.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 апреля Лукашенко встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Он позволил себе дать Зеленскому хамский совет.

Видео: Сегодня

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подарки Беларусь Александр Лукашенко Евгений Шевченко
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