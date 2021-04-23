Водка и конфеты – это и есть тайное послание? Нардеп показал подарки от Лукашенко (фото)

Поездка депутата в Беларусь и встреча с Лукашенко обернулась скандалом, зато Шевченко привез из Минска эксклюзивные подарки

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко после поездки в Минск показал, что ему подарил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Нардеп получил от Лукашенко эксклюзивный набор "Президент": шоколад, конфеты и водка. По его словам, такое нельзя купить в магазине, а делается в специальном цехе. Например, конфеты без консервантов, их срок хранения всего две недели. Они упакованы в тканевую подарочную коробку с гербом Беларуси.

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Водке "Президент", как рассказывал Лукашенко депутату, произведена по особой технологии с кремниевой суперфильтрацией (последние разработки времен распада СССР). Доступ к такому качеству имели только лидеры социалистических республик. Накануне Шевченко говорил, что привез некое тайное послание для Зеленского. Не оно ли это?

"Я не пробовал конечно. Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече", – уточнил Шевченко.

Также Шевченко вручили настойку и белорусскую вышивку.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 апреля Лукашенко встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Он позволил себе дать Зеленскому хамский совет.

Видео: Сегодня

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