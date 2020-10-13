Конец эпохи гречки: впервые перед выборами избирателям раздают маски

Коронавирусные наборы от кандидатов включают в себя также антисептики и мыло

В преддверии местных выборов в Украине вместо гречки кандидаты в депутаты стали дарить избирателям антикоронавирусные наборы. Это салфетки, антисептики и защитные маски. Пандемия COVID-19 заставляет политиков быть креативными.

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"Сегодня" узнавали, чем еще привлекают избирателей участники гонки.

"Приоткрыла дверь, а там он. Агитатор. Стоит с пакетом с партийным логотипом. Видно, что пакет полный, и смотрю – логотип, логотип партии нашей местной", – рассказывает жительница Тернополя Наталья Станько.

Все, что было в пакете, Наталья сфотографировала. Там оказались товары, приблизительно на триста гривен, и информация о человеке, который их дарит.

"Мы открываем этот пакет, а там – брошюра, на которой изображен лидер этой партии. Там были и салфетки, и антисептики, две пачки. А еще жидкое мыло. Только жидкое мыло вылилось, и там все было залило этим всем", – говорит Наталья.

О попытке подкупа жительница Тернополя заявила в полицию. Там таких обращений – несколько десятков. Были и такие случаи, когда избирателю сразу предлагали деньги.

"Это уже не только продуктовые наборы, но и денежные средства", – подтверждает начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

"Сегодня" узнали и о случае с одной из кандидаток в Ровенской области. Из собственного кармана действующая глава местной ОТГ премировала полсотни гимназистов. За участие в олимпиадах и жизни общества. Дети получили по 150 гривен.

"Из собственных средств я премировала этих детей", – утверждает кандидат на должность главы Великоомелянской ОТГ Алла Карпюк.

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Как пояснила кандидат, деньги свои отдала, мол, из-за уменьшения финансирования образования в бюджете общины.

Алкоголь, сигареты, мука и сахар – этим пытались подкупить избирателей в Луганской области кандидаты от одной из парламентских партий. По закону, за подкуп отвечает и тот, кто дает – и тот, кто берет. И организаторам "пищевой взятки" грозит жесткое наказание – до семи лет тюрьмы.

"В соответствии с УК ответственность несет и избиратель, который принял предложение проголосовать за кандидата за деньги или другую неправомерную выгоду. Речь идет о двух годах лишения свободы", – говорит аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Забота о здоровье избирателя – ныне популярный метод борьбы за благосклонность. Ему и давление измерят, и уровень сахара. Это делают в Полтаве. Кроме защитных масок, здесь раздают обещания бесплатных тестов на COVID-19 и антикоронавирусные страховки. А вечером устраивают шоу в поддержку своего кандидата в мэры.

Но и зрелища, а не только противокоронавирусный набор, также является подкупом избирателя, говорят специалисты. Хотя и косвенным.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс. Этот закон Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.

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