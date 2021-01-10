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Вместе продолжим бороться: Эрдоган поддержал Зеленского после освобождения моряков

10 января, 12:01

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ранее президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за помощь в эвакуации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины.

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Об этом Эрдоган пишет в своем Twitter.

"Мой драгоценный друг Владимир Зеленский, мы рады, что украинские моряки вернулись домой живыми и невредимыми. Вместе мы продолжим бороться за всех наших друзей, за всех наших братьев и сестер в любой точке мира", - пишет Эрдоган.

Ранее президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за помощь в эвакуации украинских граждан, которые были освобождены из ливийской тюрьмы.

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"Отдельная благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан. Украина ценит поддержку Турции", – отмечал Зеленский в своем микроблоге.

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Напомним, в Украину вернулись четверо украинских моряков – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в Ливии в 2016 году. Из ливийской тюрьмы освободили Евгения Мораря, Владимира Тостогана, Олега Войнеровского и Павла Чайку.

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