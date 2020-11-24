Вмешивался в выборы. Топ-чиновника из Венгрии "развернули" на границе Украины

Украинские пограничники отказались впускать в страну одного из венгерских чиновников, которые вмешивались в процесс местных выборов в Закарпатской области.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Речь идет о представителе венгерского правительства по развитию отношений с Закарпатьем Иштване Греже. Утром 24 ноября ему отказали в пересечении границы в пункте пропуска "Лужанка" (ближайшем к Берегово, где проживает крупнейшая в стране венгерская община).
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В МИД это объяснили тем, что Грежа занимался предвыборной агитацией в Украине, выступив с поддержкой одной из политических партий. Какая именно партия это была, не указывается, но ранее Будапештпризывал членов своей общины голосовать за "Партию венгров Украины".
"Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", – утверждают в украинском МИД, подчеркивая, что это не касается отношений Киева и Будапешта.
Также в дипведомстве подтвердили, что не предупреждали Венгрию о запрете заранее, поскольку, согласно законодательству, иностранца о соответствующем решении уведомляют лишь при попытке пересечения границы.
Хотя, по данным СМИ, венгерские власти уведомили Киев о запланированном визите Грежи.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким" запрет на въезд в Украину венгерским чиновникам, которые агитировали на местных выборах.
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