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Вмешивались в дела Украины: Facebook заблокировал сотни страниц спецслужб РФ

25 сентября, 14:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Фейковые страницы рассказывали об украинской политике, выдавая себя за местных жителей и журналистов

Соцсеть Facebook продолжает бороться с фейковыми аккаунтами российской "фабрики троллей" и страничками, связанными со спецслужбами РФ.

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Как говорится в заявлении компании Facebook, эти связанные между собой аккаунты нарушали запрет соцсети на зарубежное вмешательство.

Две группы аккаунтов, по данным соцсети, были связаны со спецслужбами РФ. Одна такая группа насчитывала 23 профиля и шесть страниц в Facebook, а также восемь аккаунтов в Instagram. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, российской и украинское политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО, сообщает Deutsche Welle.

Вторая сеть профилей, которую Facebook связывает с российскими спецслужбами, состояла из 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в этой соцсети, а также 34 Instagram-профилей. Эти фейковые аккаунты были сосредоточены на темах Сирии и Украины, а также частично – Турции, Японии, Армении, Грузии и Беларуси. Они выдавали себя за журналистов и местных жителей этих стран, писали на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправили людей на свои сторонние сайты.

Третья группа аккаунтов связана с "Агентством интернет-исследований", более известным как "фабрика троллей". В нее входили пять Facebook-профилей и одна группа, а также три Instagram-аккаунта. Эта сеть ориентировалась на Турцию, Европу и США. На этих страницах размещалась информация на турецкой и английском языках.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Facebook удалила более двух сотен аккаунтов, связанных с Россией.

Также писалось, что Facebook удалил десятки страниц российских троллей, которые вмешивались в дела Африки.

Напомним, ранее гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей".

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Россия Facebook спецслужбы фейк бан фабрика троллей
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