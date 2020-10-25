"Власть готова сотрудничать со всеми": заявление ОПУ по выборам в Украине

На Банковой призвали правоохранителей расследовать нарушения на выборах

В Украине состоялись местные выборы, которые на Банковой назвали демократическими и в целом они отвечали законодательству. Офис президента заявляет, что органы власти не вмешивались в избирательный процесс и в само голосование.

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Об этом говорится в заявлении ОПУ.

"Констатируем, что предвыборная кампания в целом, ход голосования и в целом процесс выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам, действующему законодательству. Все политические силы-участники процесса выборов, а также кандидаты имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей", – заявили у президента.

А вот зафиксированные нарушения призвали незамедлительно расследовать и довести до суда. Также на Банковой ожидают честный подсчет голосов без искусственного затягивания.

В ОПУ отмечают, что от эффективности избранных сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов будет зависеть качество жизни каждого гражданина.

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"Центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине", – заявили в Офисе президента.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский прокомментировал выборы в Украине. Он также объяснил, чем отличаются полномочия президента от чиновников местной власти в регионах.

А тем временем Комитет избирателей Украины прогнозирует длительный процесс подсчета голосов на местных выборах, в частности из-за избирательной борьбы и несовершенства законодательства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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