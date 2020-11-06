Власть должна осознать серьезность ситуации с COVID-19 – Яценюк

В Украине до конца года прогнозируют 1 миллион 300 тысяч больных коронавирусом до конца года. Власть должна осознать серьезность ситуации.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил лидер Народного фронта Арсений Яценюк.

"Это очень интересно – рассказывать об экономических стратегии до 2030 года, можно даже до 3030 года об аудите государства. Только сегодня 440 000 уже больных. Как страна с этим справится?", – сказал Яценюк.

Он назвал нынешнюю статистику по коронавирусу в Украине впечатляющей. Он отметил, что, по данным экспертов, если сохраняться такая тенденция, к концу года будет 1 миллион 300 тысяч больных.

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Напомним, ранее Яценюк назвал единственный способ установить мир в Украине и Европе.

Кроме того, ранее экс-премьер заявил, что во время войны с Россией Украина не имеет права потерять поддержку со стороны Запада так как может обернуться для нашей страны поражением.

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