Владимир Гройсман: Мощный средний класс – единственная предпосылка роста Украины

Экономический рост Украины – единственная предпосылка преодоления кризисных явлений, которая возможна при условии восстановления среднего класса. А его должны сформировать представители наиболее распространенных профессий – педагоги, военные, врачи, предприниматели, фермеры. Вместе с тем начатый действующим правительством марафон или спринт заимствований в государственный бюджет, в том числе бюджет-2021, к восстановлению экономики не ведет, и только усиливает негативные тенденции. Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

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Он отметил, что результаты социологических исследований доказывают – дела в стране идут в неправильном направлении. С осени прошлого года государство стремительно приближается к экономическому дну, доходы падают, безработица растет, а люди так и не получили адекватной поддержки. Украина живет в хаосе, умноженном на некомпетентность и непрофессионализм власти. И все это в условиях отсутствия диалога власти и общества.

"Одно из самых больших разочарований – украинский парламент и правительство. Все то, что нужно принимать позавчера, власть принимает послезавтра. И этот лаг времени для людей – невыносимый. У правительства нет лидерства, нет стратегии. Правительство превратилось в центр решений, которые только углубляют кризис. Возьмем бюджет-2021... Заимствований – более 700 млрд грн. Мое правительство в свое время уменьшало долг и отходило от политики постоянных заимствований. А сейчас видим марафон или спринт – кто больше заимствует денег в бюджет", – сказал Гройсман.

Он отметил, что изменить ситуацию может акцент на росте среднего класса, который сегодня нуждается в поддержке, а завтра станет основой экономического роста. Это очевидно для правительств развитых стран, и это должно быть очевидным для украинского правительства. И у действующей власти были и даже сейчас есть финансовые возможности поддержать людей.

С марта этого года предлагаются конкретные шаги, которые нужны – от прямых дотаций и выплат минимальных выплат до введения налоговых отсрочек. Но украинцам до сих пор предлагают идти в банки и брать кредиты под проценты. Недопустимая вещь в кризисные времена, считает бывший премьер.

"Сейчас я говорю о необходимости создания основ для укрепления среднего класса. Кто для меня средний класс? Военный, врач, педагог, фермер, предприниматель – это устойчивая основа нашего государства. Это должно быть фундаментально поддержано", – подчеркнул Владимир Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в МИД назвали три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет. Ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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