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"ВКонтакте" уже грозится защищать своих пользователей в Украине

25 сентября, 19:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В соцсети настаивают на праве распространения личного мнения

Уже три года как запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" обещает защищать интересы своих пользователей во всех странах мира, в том числе и в нашей.

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Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании сообщает ТАСС.

В компании заявили, что выступают категорически против преследования людей за посещение соцсетей, информресурсов и распространение личного мнения. По мнению представителей соцсети, которую связывают с российскими спецслужбами, люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными.

"Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", – заявил представитель "ВКонтакте", впрочем, не уточнив, как именно это будет происходить.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что после того "ВКонтакте" обошла блокировку и начала работать в мобильном приложении, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что пользователи соцсетибудут состоять на учете у правоохранителей.

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Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который ввел его предшественник Петр Порошенко.

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