Визит Зеленского в Катар: страны подписали больше десяти соглашений (список)

Стороны укрепляют взаимоотношения в энергетике, АПК и прочих сферах

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар две страны подписали ряд двусторонних документов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины

Так, в присутствии Владимира Зеленского и Эмира Катара Тамимома бин Хамадома Аль Тани были подписаны 13 межгосударственных соглашений:

Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Государства Катар;

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения;

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Меморандум о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Катарского инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority);

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Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в молодежной сфере и сфере спорта между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов;

Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины В тренде Скоро мы разорвем вообще все: в Кремле отреагировали на решение Зеленского о санкциях

Меморандум о взаимопонимании между ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" (UkraineInvest) и Агентством по привлечению инвестиций Катара (Investment Promotion Agency);

Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Государства Катар о взаимном признании дипломов/свидетельств моряка;

Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum;

Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины

Меморандум между Национальной полицией Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью;

Совместная Декларация о намерениях между МВД Украины и МВД Государства Катар;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики Украины и катарской компанией "Хасад Фуд";

Меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Государства Катар по обеспечению безопасности лиц и объектов;

Меморандум о сотрудничестве госконцерна "Укроборонпром" с катарской стороной;

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Также были подписаны два коммерческих контракта.

"Эти договоренности дают зеленый свет для воплощения совместных проектов, в которых мы выступаем надежным партнером. И это – благодаря реформам, которые делают украинскую экономику привлекательной для международных бизнес-партнеров", – заявил в Telegram Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от сотрудничества с этой арабской страной: главные тезисы из интервью Зеленского.

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