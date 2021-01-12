Визит президента Молдовы в Украину: Кулеба указал на важный момент

Сегодня президент Молдовы Майя Санду совершит свой первый зарубежный визит именно в Киев, что говорит о признании Кишиневом авторитета Украины.

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Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это также свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений между двумя странами.

"Во-первых, главной новостью стало уже то, что свой первый зарубежный визит президент Молдовы осуществляет именно в Украину ... Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины", – сказал министр.

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Кулеба также подчеркнул, что у Украины и Молдовы одинаковые взгляды на урегулирование Приднестровского конфликта.

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Ранее мы писали о том, что в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду. Во время церемонии глава государства пообещала быть "президентом справедливости" и в очередной раз подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов. Санду также обратилась к гражданам на нескольких языках – русском, украинском, гагаузском и болгарском.

В свою очередь соратник Санду назвал Украину приоритетом внешней политики Молдовы. Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой рассказал о сотрудничестве его страны с соседями.

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