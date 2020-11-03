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Виталий Маркив возвращается в Украину уже завтра – Антон Геращенко

3 ноября, 22:17

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Бывший боец Нацгвардии полностью оправдан от всех обвинений

Бывший боец Нацгвардии и участник АТО Виталий Маркив, которому сегодня, 3 ноября, Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор, уже завтра вернется в Украину. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Виталий Маркив полностью оправдан от всех обвинений. В данное время его мама вместе с адвокатами едут в миланскую исправительную колонию "Опера" забирать Виталия. Завтра утром они вылетают в Украину" – сообщил Антон Геращенко.

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Дополнительную информацию замминистра пообещал предоставить чуть позже.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находился под арестом. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признал.

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