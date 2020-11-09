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"Вирус уничтожил протокол": Ляшко заявил о фальсификациях на Киевщине

9 ноября, 09:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главный радикал страны сравнил нынешние выборы с теми, как были при Януковиче

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сделал очередное заявление о фальсификациях на местных выборах-2020. На этот раз он посетовал на то, что киевская территориальная избирательная комиссия не объявила результаты выборов в областной совет, а у его партии якобы украли сотни голосов.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, выборы в Киевской области, как и в большинстве по Украине, сфальсифицированы.

"Киевская облТВК вопреки закону не объявила результаты выборов в областной совет, потому что вирус якобы уничтожил протокол … У РПЛ, в частности на Киевщине, украли сотни голосов после так называемого уточнения протоколов. Посмотрите на эти первичные протоколы с Фастовского района. Сотни людей голосовали за РПЛ, но в "уточненных" в ТИК протоколах за нашу партию – одни нули. Такие нечестные выборы в Украине в последний раз были при Януковиче", – написал Ляшко.

Политик потребовал масштабного пересчета всех избирательных бюллетеней, а не "рисовать" результаты по "уточненным", которые он назвал поддельными.

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Напомним, 28 октября ЦИК обработала 100% участковых протоколов на довыборах в Верховную Раду по 208-му одномандатному избирательному округу. Победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, который лишь на 2% опередил своего оппонента, лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Олег Ляшко местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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