"Виноваты предшественники": в Укроборонпроме прокомментировали новый скандал с закупками бронетехники

Договор на поставку шести бронеавтомобилей заключили еще два года назад

Госконцерн "Укроборонсервис" 30 сентября заключил соглашение с ДП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан моторс" о закупке бронемобилей на 44,49 млн грн.

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Об этом со ссылкой на систему "Прозорро" сообщают "Наші гроші".

По условиям договора, до 20 ноября будут поставлены шесть бронированных военных автомобилей по 7,42 млн грн каждый. Аванс 70% выплатят в течение десяти банковских дней после подписания соглашения, а остальное – в течение месяца после поставки. Других деталей в отчете о заключении договора нет.

Издание акцентировало внимание, что совладельцем "Богдан моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, а сейчас компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), бывшему первому заместителю секретаря СНБОУ.

В госконцерне прокомментировали публикацию в СМИ, заявив, что "Укроборонсервис" закупил партию бронеавтомобилей почти два года назад – в январе 2019 года – в рамках госзаказа. Контракт был на грани срыва, но благодаря усилиям "Укроборонпрома", "Укроборонсервиса" и Минобороны его удалось выполнить в полном объеме.

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В "Укроборонпроме" заявили, что не закупали бронетранспортеры у "компании Гладковского", а только выполнили контрактные обязательства перед Минобороны и требования законодательства о закупках. А "Укроборонсервис" изготовил машины, стоимость которых оказалась ниже ожидаемой стоимости по контракту, заключенному предыдущим руководством.

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В госконцерне добавили, что "Укроборонсервис" фактически спас сорванный предыдущим руководством компании контракт и выполнил государственный оборонный заказ перед Минобороны.

Напомним, что в январе 2019-го гендиректором "Укроборонпрома" был Павел Букин, назначенный тогдашним президентом Петром Порошенко.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в марте 2019-го тогдашний генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что на махинациях "Укроборонпрома" бюджет потерял как минимум 40 млн грн.

В августе 2019-го Букин был уволен с должности, а на его место назначен Айварас Абромавичус.

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6 октября 2020 и.о. гендиректора "Укроборонпрома" был назначен Игорь Фоменко.

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