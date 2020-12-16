Видео дня. Зеленский с Шефиром играют в настольный теннис в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский во время интервью и съемок для иностранного издания устроил поединок по настольному теннису со своим первым помощником Сергеем Шефиром.
Соответствующее видео пресс-секретарь президента Юлия Мендель опубликовала в Instagram.
Пресс-секретарь пояснила, что президента таким образом фотографируют для интервью в различных форматах.
"Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего – и во время короткого физкультперерыва", – написала Мендель.
Мы также сообщали, что первыми с Новым годом и Рождеством Владимира Зеленского поздравили школьники 6-Б класса из села Вербки Волынской области. Они отправили ему письмо с фото.
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