Видео дня. Зеленский с Шефиром играют в настольный теннис в Офисе президента

"Физкультперерыв" состоялся во время интервью для иностранного издания

Президент Владимир Зеленский во время интервью и съемок для иностранного издания устроил поединок по настольному теннису со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

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Соответствующее видео пресс-секретарь президента Юлия Мендель опубликовала в Instagram.

Зеленский играетв в теннис с Шефиром

Пресс-секретарь пояснила, что президента таким образом фотографируют для интервью в различных форматах.

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"Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего – и во время короткого физкультперерыва", – написала Мендель.

Мы также сообщали, что первыми с Новым годом и Рождеством Владимира Зеленского поздравили школьники 6-Б класса из села Вербки Волынской области. Они отправили ему письмо с фото.

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