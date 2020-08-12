Вице-президентом США может стать женщина: к чему готовиться Украине

Выбрав в качестве вице-президента Камалу Харрис, кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден сделал очень сильный ход. Если (в случае победы Байдена на выборах) Харрис проявит себя в этой должности, не исключено, она станет одним из лидеров молодежного крыла Демпартии и реальным кандидатом на следующих президентских выборах.

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Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"Это сильный кандидат и сильный политик. На дебатах внутри партии Харрис буквально громила того же Байдена. Ее выбор был где-то очевиден – его многие прогнозировали. Афроамериканка с индийскими корнями, с большим опытом управленческой работы, она была бывшим генпрокурором Калифорнии. Она знает, как устроена система. Плюс она работала в Калифорнии, является сенатором от Калифорнии, которая выступает оплотом левеющего молодежного крыла Демпартии и которая имеет очень серьезные позиции среди всех штатов по ВВП", – отметил эксперт.

С другой стороны, это "довольно необычный выбор", отмечает аналитик.

"Обычно должность вице-президента тихая, спокойная. На самом деле она не всегда бывает и важна. Это скорее представительская должность, играющая роль на стадии кампании. Но в данном случае все будет точно не так. Харрис довольно амбициозна, у нее есть своя повестка, а если и нет, то она появится. Я не исключаю, что она со временем составит конкуренцию (в плане влияния на принятие решений. – Авт.) самому Байдену. И для нее это, конечно, очень серьезный взлет в карьере. Не исключаю, что в случае победы, а может, даже в случае поражения на этих выборах, на следующих выборах она будет очень серьезно претендовать на пост президента США", – говорит Илья Куса.

Камала Харрис и Джо Байден. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

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Как отмечает эксперт, с одной стороны, Байдену может быть сложно с ней по этой причине.

"А с другой, может быть и легко. Учитывая его возраст, не исключаю, наличие такого активного, яркого, молодого вице-президента – это плюс для Байдена, и он действительно будет существенную часть направлений делегировать Харрис. Это точно не будет ситуация с Трампом, когда вокруг действующего президента остаются люди, которые не могут иметь своего мнения, когда мнение главы государства превалирует, а команда просто транслирует его месседжи. С Харрис все будет по-другому", – отмечает эксперт.

При этом Илья Куса выразил сомнения, что Харрис на должности вице-президента будет курировать украинское направление, как это в свое время делал Джо Байден, будучи вице-президентом Барака Обамы.

"Дело в том, что за истекшие годы важность украинского направления заметно упала. Вы же видите, что после ухода Курта Волкера нет даже спецпредставителя по Украине. Чтобы "целый" вице-президент снова занимался именно украинским направлением, постоянно приезжал в Украину, чуть ли не лично проводил тут реформы – думаю, такого не будет. Уже утрачен интерес, утрачено время, нет такого драйва – показать миру: смотрите, мы смогли вытащить, помочь Украине. Но, хотя, конечно, многое будет зависеть и от нас. Задача Украины – независимо от того, кто станет президентом, постараться восстановить доверие. Потому что мы утратили его, в том числе из-за многих внутриполитических скандалов в США. Но Украине в любом случае придется очень сильно над этим работать", – говорит эксперт.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп, комментируя выбор своего оппонента, сказал, что удивлен решением Байдена.

А вот бывший президент Барак Обама высоко оценил способности Харрис и назвал ее "более чем квалифицированной" для исполнения обязанностей вице-президента США.

А как демократы выбирали Байдена своим кандидатом на президентские выборы, смотрите в видеосюжете:

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