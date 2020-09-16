"Вероятность очень низкая": депутат о возможном нападении России с Крыма

Вариант возможного нападения России с юга более понятен и прогнозирован для Украины, чем военная угроза со стороны Беларуси. Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич уверен, что агрессор вряд ли будет наступать с Крыма.

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Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Он не считает, что масштабные учения РФ "Кавказ-2020" или проблемы оккупантов с водой на полуострове обернутся вторжением в Украину.

"Эти учения, которые проводит Россия в нашем Крыму, являются ежегодными. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Мы, кстати, комитетом ездили туда – посетили пункт пропуска на границе с Крымом и смотрели на подготовку наших военных. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая", – сказал Завитневич.

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Депутат отметил, что сейчас идут обсуждения, как можно на законодательном уровне улучшить защиту от агрессора на южном направлении, поскольку "с Крымом у нас не государственная граница, а административный, что накладывает определенные ограничения на применение военных сил и пограничных средств".

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Отметим, в последнее время политики и эксперты, в том числе иностранные, предупреждают Украину о возможном нападении агрессора с крымского направления на фоне сентябрьских масштабных военных учений "Кавказ-2020", который начнутся 21 сентября. Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ России на возможную военную угрозу.

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