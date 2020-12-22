Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила Россия

Украина предложила России обсудить передачу контроля над границей в части оккупированных территорий Донбасса, но Москва отказалась, мотивируя это тем, что сейчас не время для этого вопроса.

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Об этом рассказал в интервью Суспільному вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он напомнил, что некоторые пункты Минских соглашений в нынешнем виде неприемлемы для Украины, например, сначала выборы в ОРДЛО и только потом передача контроля Украине над границей.

"Конечно, это не значит, что мы должны прекратить переговоры. Они есть, мы должны работать, но никто не говорит, что эти договоренности железобетонные", – сказал министр.

Резников отметил, что Украина ищет другие пути урегулирования и предложила План действий по Донбассу, но Россия отказалась даже обсуждать создание пятой рабочей группы в рамках Трехсторонней контактной группы по вопросу передачи Украине контроля над границей.

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"Мы говорим: давайте создадим рабочую группу по взятию контроля над границей. У нас более 400 км общей границы, и, если сейчас не стоит вопрос взятия контроля, давайте проговаривать технику, как это должно происходить. Россияне говорят: сейчас не время. Но мы все равно продолжаем настаивать", – рассказал он.

В то же время сами россияне никаких планов не предлагают, а только поддерживают предложения представителей боевиков.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кравчук заявлял, что может предложить отключить Россию от международной платежной системы. Украина ожидает от Кремля подвижек в переговорах по Донбассу и готова принудить Кремль к конструктиву.

Видео: Сегодня

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